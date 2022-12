Pos e contanti? Una batracomiomachia senza senso Ognuno paghi come vuole

(Di venerdì 9 dicembre 2022) di Roberto Del Balzo Chissà se è un problema ai limiti del fisiologico. Il tema del Pos e deiavrà anche tutte le sue contorsioni politiche. Lisciare il pelo del proprio elettorato, ad esempio, oppure piantare la durlindana di un celodurismo di ritorno nel terrenosegno di semplice sfida al buon. Ma il cervello, specialmente dopo i 40 anni, comincia a salutarci. Le cellule celebrali cadono morte una dopo l’altraun domino, 100 mila al giorno, circa 1 al secondo. La memoria si sfarina nell’immaginazione e caso strano, soprattutto filosofi rinomati, scrittori eccellenti e giornalisti, tutti rivitalizzati da questo nuovo governo. Non c’è giorno che Dio ha messo in terra, in cui sentono questa battaglia (e sai che battaglia) nonmiserevole momento...

'Limite 10mila euro Tema vero sono commissioni' 'Il tema a nostro parere non è il limite all'uso deifino a 5mila o a 10mila euro. Se si vuole incentivare l'uso della moneta elettronica ...Sulsi gioca una partita delicata, intrecciata agli obiettivi del Pnrr. A Palazzo Chigi e al ... Intanto il limite massimo a 10mila euro per i pagamenti inin tutta l'Unione entra fra i ...Continua la polemica sul tetto al contante, alzato dai duemila attuali a 5mila euro (da gennaio) dal governo Meloni, che ha anche alzato il limite di 60 euro all'obbligo di ...Roma, 9 dic. (Labitalia) - “Il tetto al contante non risolve il problema dell'evasione; per questo concordo con il limite massimo a 10mila euro per i ...