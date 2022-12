Portogallo-Svizzera | Leao dalla panchina | il parere di Juanma Lillo

Ilha rifilato sei gol alla, già 12 le reti segnate nella competizione: solo al Mondiale del '66 la nazionale ha fatto meglio con 17 centri. La difesa invece non è solidissima, ...Così il ct delFernando Santos difende Cristiano Ronaldo nel mirino della critica dopo l'esclusione dall'11 titolare nel match con la, valido per gli ottavi di finale del mondiale ...Ottavi di finale: Portogallo-Svizzera 6-1 e Marocco-Spagna 3-0 d.c.r Marocco e Portogallo si affrontano sabato nei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar. Obiettivo di entrambe è ...DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Anche alla vigilia della gara dei quarti di finale dei Mondiali, contro il Marocco, oltre metà della conferenza stampa del ct del Portogallo, Fernando Santos, è stata incent ...