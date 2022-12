' Portogallo | Ronaldo ai ferri corti con i compagni | svelato il motivo'

Non è passata inosservata Georgina Rodriguez durante la partita trae Svizzera. La compagna di Cristianosi è presentata allo stadio con un look scintillante, tra bracciali e orologi di lusso, che ha catturato l'attenzione dei tifosi e non. A ...Il tormentato Mondiale di Cristiano, tra record, sostituzioni sgradite, battibecchi con avversari e con il ct delFernando Santos , si arricchisce di un nuovo retroscena, legato alla figura dell'allenatore personale ...Secondo quanto pubblicato da 'Record' il gruppo non gradirebbe la presenza all'interno del ritiro di Ricky Regufe, storico allenatore personale di Cristiano ...«Un gruppo troppo unito per essere spezzato da forze esterne. Una nazione troppo coraggiosa per lasciarsi intimorire da qualsiasi avversario. Una squadra nel vero senso della parola, che lotterà fino ...