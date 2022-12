Portanova | lo stupro e la strana idea di garantismo che hanno il Genoa e il calcio italiano

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Manoloè un calciatore delche è stato condannato, CONDANNATO, in primo grado per. Sei anni di carcere col rito abbreviato. Quindi, non parliamo più di indagini, di avvisi di garanzia, parliamo di condanna. I gradi di giudizio sono tre ma uno è arrivato a compimento. E a oggi per lo Statoè ritenuto colpevole di. Ciononostante attorno alla vicendasi sta alimentando un curioso dibattito che dovrebbe avere le sue radici nelconcetto che a noi sembra abbia subito una profonda distorsione. Dal momento della condanna, ilnon avverte l’esigenza di comunicare nulla. Nulla. Repubblica riporta la verità, ossia l’imbarazzo del club, ma di ufficiale non c’è nulla. Il ...

...in primo grado - col rito abbreviato - a sei anni di carcere per. Scrive il Corriere della Sera: In tuta blu sociale, con le mani in tasca e la testa affollata di pensieri, Manoloè ...quindi aveva svolto la rifinitura e poi era stato inserito tra i convocati, scatenando la reazione della piazza. Nelle ultime ore il dietrofront, per non alimentare ulteriori polemiche in ..."Portanova in tribuna per la partita del Genoa. Le donne si dividono tra sdegno e garantismo", titola Il Secolo XIX. A pochi.L'ex Juventus è finito nei guai della giustizia. Nonostante questo esito giudiziario il suo club non lo ha ancora espulso.