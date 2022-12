Piogge e vento | domani allerta meteo arancione dalla Toscana alla Calabria

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di. Sulla base delle previsioni è stata valutata per la giornata di domani, sabato 10 dicembre,...I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di. Sulla base delle previsioni è stata valutata per la giornata di domani, sabato 10 dicembre,...Ponte dell'Immacolata con il maltempo a Roma. Temporale sulla Capitale che è iniziato nel pomeriggio, ma proseguirà per tutta sera, con precipitazioni in aumento. Attesi 40/70 mm ...RIETI - Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che ...