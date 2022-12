Perugia – SPAL | le dichiarazioni post partita di mister De Rossi

Leggi su seriea24

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Finita lacontro ilDaniele Deha raggiunto la zona mista dello Stadio “Curi” per rispondere alle domande dei giornalisti. “Il pareggio è un punto che ci consente di muovere la classifica, – ha esordito l’allenatore biancazzurro – ma quello che ho visto è poco rispetto alle nostre possibilità. Voglio sottolineare sempre il cuore dei ragazzi, per quello che fanno sia in allenamento che in campo, tenuto conto che non è facile giocare bene contro il, per via delle caratteristiche del suo gioco. Secondo me non abbiamo avuto un brutto approccio match, ho visto delle cose buone nei primi venti minuti, ma dobbiamo essere capaci di creare di più negli ultimi venti metri.” “Nel finale di, invece, abbiamo commesso qualche errore, ma non credo sia un ...