(Di venerdì 9 dicembre 2022) Sabato 10 dicembre (alle ore 01.15 italiane) andrà in scena, match valido per la fase a gironi delperdimaschile. I Block Devils scenderanno in campo a Betim per fronteggiare la compagine brasiliana, detentrice del titolo iridato e che avrà il sostegno del proprio pubblico. La corazzata umbra ha esordito nella notte contro il Volei Renata e ora se la dovrà vedere con quella che appare la rivale più accreditata per la conquista del trofeo insieme a Trento. I ragazzi di coach Andrea Anastasi partiranno con tutti i favori del pronostico e puntano a un successo importante prima di tuffarsi sulla semifinale e continuare a inseguire la grande affermazione internazionale che ancora manca al sodalizio del patron Sirci. Wilfredo ...

OA Sport

...Sir SafetyVolley Arriva il momento di scendere in campo per la Sir Safety Susa! ...brasiliana del Renata Volei sconfitta ieri nel primo match del girone dai campioni in carica del...Arriva il momento di scendere in campo per la Sir Safety Susa! Nella serata brasiliana i Block Devils fanno il loro esordio nel Mondiale per Club ...del girone dai campioni in carica del... Perugia-Sada Cruzeiro oggi, Mondiale per club volley 2022: orario, programma, tv, streaming Il video con gli highlights di Trentino Itas Trento-Paykan Club, partita valevole per la prima giornata della Pool B del Mondiale per Club maschile 2022 di volley.Come vedere in tv Perugia-Sada Cruzeiro dei gironi del Mondiale per Club 2022 di volley maschile: data, canale, orario e diretta streaming ...