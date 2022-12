Perugia-Sada Cruzeiro in tv | data | orario e diretta streaming gironi Mondiale per Club maschile 2022 volley

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Manca sempre meno a Sir Safety SusaVolei, partita valevole per la seconda giornata della Pool A delperdi. I Block Devils di Andrea Anastasi, dopo aver affrontato il Volei Renata, torna in campo per sfidare un’altra formazione brasiliana. Dall’altra parte della rete ci sarà infatti il, che vuole difendere il trofeo conquistato lo scorso anno. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 1.15 italiane della notte tra venerdì 9 e sabato 10 dicembre al Ginasio Poliesportivo Divino Braga di Betim, in Brasile. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita del ...

