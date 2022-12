Persino Girard difende gli americani e accusa l’imperialismo russo

Leggi su formiche

(Di venerdì 9 dicembre 2022) “L’attacco all’Ucraina sarà ricordato come la decisione strategica più controproducente della storia russa”. Un attacco controproducente perché “è dalla fine della Guerra Fredda che glinon erano così influenti in Europa” e perché assestandolo la Russia “si è tagliata fuori dall’Europa e dall’Occidente economicamente e politicamente”. Ma anche un attacco immotivato, perché “è da trent’anni che l’America non si considera più nemica dei russi”. Lo ha scritto su Le Figaro Renaud, grande inviato di guerra e analista autorevole. Ma soprattutto, mai stato tenero con gli Stati Uniti. Contrario all’esportazione della democrazia, alla guerra in Kosovo, alla politica anti iraniana come a quella filo israeliana. Tuttavia oggettivo nel mettere in fila fatti emblematici. Emblematici perché rivelatori di decisioni strategiche: “Nel 1994 gli Stati ...