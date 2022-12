Pensioni minime | salta l’aumento a 600 euro E scoppia la lite tra Lega e Forza Italia

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ètodelleda 574 a 600. L’incremento era una proposta diche era passata durante il vertice di Palazzo Chigi sulla manovra. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti aveva spiegato la necessità di calcolare l’entità e l’età di partenza, dai 75 o dagli 80 anni. Ma alla fine è arrivato uno stop. Dal sottosegretario leghista al Lavoro Claudio Durigon. Il quale ha detto che non ci sono fondi a sufficienza nell’immediato, ma anche che l’obiettivo sarà raggiunto «nel corso della legislatura». Il problema è di risorse, come per la proroga del Superbonus 110% al 31 dicembre e lo sblocco dei crediti nel Dl Aiuti quater. La mediazione proposta partirebbe dall’idea di premiare solo alcune categorie di over 70. Ma è di ...

