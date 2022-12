Pd | Bonaccini è in testa | ma Elly Schlein lo tallona Post-Letta | il sondaggio di Affaritaliani riapre i giochi

Italia Oggi

Per il momento è insostenuto da molti sindaci e forse anche da... Non si placano le polemiche sulla carta fondamentale del Pd, discussa all'interno del percorso che condurrà al nuovo.Per il momento è insostenuto da molti sindaci e forse anche da... Non si placano le polemiche sulla carta fondamentale del Pd, discussa all'interno del percorso che condurrà al nuovo. Per il momento è in testa Bonaccini sostenuto da molti sindaci e forse anche da De Luca - ItaliaOggi.it Stefano Bonaccini è in testa, ma non stravince. Elly Schlein è ancora in gioco. E' il risultato per certi versi clamoroso del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore ...Il Drago e la Fornace mette a segno il terzo colpo stagionale superando tra le mura amiche del PalaOrlandi nel turno infrasettimanale, la formazione fiorentina della Laurenziana con il risultato di 74 ...