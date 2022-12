Pattinaggio artistico | Mao Shimada trionfa nella gara Junior femminile alle Finali Grand Prix di Torino

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il complicato intreccio dello short si è sciolto. Maoha vinto nettamente laindividuale2022-2023 di, prendendo definitivamente il largo con un libero di altissimo profilo. La nipponica, in testa dopo il primo segmento di un’incollatura, è stata protagonista di una performance portentosa in cui ha atterrato seppur in modo falloso, un quadruplo toeloop (sottoruotoato), un triplo axel e altri sette tripli tra cui due lutz. Facendo la differenza con le components la pattinatrice del Sol Levante ha quindi ottenuto 135.88 (73.40, 62.48) totalizzando 205.54. Sopra quota 200 anche la seconda classificata, la sudcoreana Jia Shin, abile a raccogliere 131.21 (72.07, 59.14) per 200.32, ...