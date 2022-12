Pattinaggio artistico | Finali Grand Prix 2022 | podio per Conti Macii | Guignard Fabbri terzi dopo la danza ritmica

(Di venerdì 9 dicembre 2022) È iniziata con il botto la seconda giornata delle Finals ofISU diin corso al PalaVela di Torino, con la storica medaglia di bronzo di Sarae Niccolonella gara delle coppie di. Mai nessuna coppia italiana era riuscita a salire sulin questa specialità in una finale del. Quartiil programma corto di venerdì, i due ragazzi lombardi sono riusciti a sopravanzare i canadesi Deanna Stellato-Dudek / Maxime Deschamps nonostante alcuni errori per loro inusuali nei salti. Alla caduta di Niccolo sul triplo salchow, elemento solitamente molto sicuro per loro e come tale inserito sempre anche nel corso del ...

Bergamo fa la storia, l'Italia ringrazia. Per la prima volta una coppia azzurra sale sul podio delin una finalissima del Grand Prix su ghiaccio di figura e una delle due firme è orobica doc. È quella di Sara Conti, 22 anni di Zanica, che venerdì 9 dicembre al Palavela di ...Il prossimo appuntamento per le pattinatrici è dunque fissato per aprile, mese in cui si disputeranno a Tallinn (Estonia) i Campionati Mondiali di categoria.Pattinaggio su ghiaccio. Venerdì 9 dicembre Sara, 22 anni di Zanica, e Antonio Macii salgono sul podio delle finali a Torino: non era mai accaduto agli azzurri nella gara a coppie.