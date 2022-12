Passaporto per la libertà | le anticipazioni dell' ultima puntata

Leggi su panorama

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Mentre la Germania mette nero su bianco l'atroce "soluzione finale" contro gli ebrei, Aracy e Joao affrontano la difficile vita in tempo di guerra e non smettono fino a quando possono di rilasciare falsi visti per salvare decine di ebrei. Comincia così la terza ediper la, la serie in onda su Canale 5 che racconta la storia di Aracy de Carvalho, eroina moderna e donna di grandi passioni, che assieme all’amorea sua vita, João Guimarães Rosa, salvarono decine di persone: lei e il grande scrittore brasiliano, all'epoca vice console ad Amburgo, in piena seconda guerra mondiale procurarono a moltissimi ebrei i passaporti che gli garantivano la salvezza dall'olocausto. Ecco cos'accadrà nell'episodio finale, in onda venerdì 9 dicembre.per ...