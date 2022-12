Partenza con il botto per la prima edizione dei Mercatini di Natale a Campolattaro

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – . Per il primo giorno si è puntato sui bambini e le famiglie e così è stato un successo. Lunga ma veloce fila per la casa di Babbo, gioioso concertino dei bimbi per l’accensione dell’albero, allegro spettacolino con Pulcinella come ospite d’onore, graditissimo ai più piccoli. Il tutto nella suggestiva cornice del borgo di, con ingresso da piazza Urbano De Agostini e percorso guidato tra i caratteristici vicoletti, con stand gastronomici e prodotti tipici. L’iniziativa continua per questo fine settimana, con diversi appuntamenti: i concerti di venerdì 9 e sabato 10, alle ore 19, presso la chiesa del SS. Salvatore; ma anche le escursioni mattutine, conalle ore 10, per la visita guidata all’Oasi del WWF. Per informazioni e aggiornamenti è ...