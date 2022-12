Parla il legale della vittima di Cospito | 41 bis ed ergastolo sono disumani

Leggi su agi

(Di venerdì 9 dicembre 2022) AGI – “A prescindere dal caso singolo, ritengo che l'e il 41 bis siano contrari alla Costituzione”. A dirlo all'AGI è l'avvocato Corrado Pagano,di Roberto Adinolfi, il manager dell'Ansaldo gambizzato da Alfredo. Una presa di posizione che arriva mentre l'anarchico ha superato i 50 giorni di scioperofame nel carcere di Sassari per portare l'attenzione sulle condizioni di chi è detenuto in regime di 41 bis in attesa che la Consulta si pronunci sulla concessione o meno delle attenuanti per il reato di strage politica. Attenuanti che, se concesse, gli eviterebbero l'. “Non conosco le carte del processo di Torino e non mi pronuncio – afferma Pagano, esperto avvocato che in passato ha difeso anche esponenti delle Brigate Rosse – ma quello che posso dire è che ...