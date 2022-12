Parigi | basilica del Sacro Cuore iscritta tra i beni storici

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Dopo anni di controversie, il- la celebrecostruita in cima a Montmartre, neldi- entrerà a far parte della lista deidi Francia: è quanto annunciato ...

"Ladel Sacro Cuore die lo Square Louise - Michel - sottolinea il ministero in una nota - rappresentano una notevole testimonianza architettonica e urbana nellla storia complessa tra ...