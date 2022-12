Pallanuoto | Champions League femminile 2022-2023 | nella prima giornata vincono SIS Roma e Plebiscito Padova

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Iniziata la fase preliminare delladial: week-end ricco di emozioni, in palio per le prime due di ogni raggruppamento il pass per i quarti di finale. In casa Italia arrivano due vittorie ed un pareggio per le tre compagini impegnate. Benissimo la SIS: le capitoline, leader dell’A1, si impongono per 12-7 sulle greche del Vouliagmeni, guidate da una super Domitilla Picozzi autrice di quattro reti. Vince anche il: tutto facile per le venete sullo ZVL (compagine olandese), vittoria netta per 14-6 con Millo e Centanni scatenate. Partita difficile per le campionesse d’Italia dell’Ekipe Orizzonte Catania: pareggio sofferto per 11-11 con le magiare del Dunaujvaros. Photo LiveMedia/Luigi Mariani