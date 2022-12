Pallanuoto | Aktis Acquachiara alla Scandone contro la Canottieri Napoli

(Di venerdì 9 dicembre 2022): Per l’è tempo di derby: domanila sfida con il Circolo. Confrontarsi, come sempre a viso aperto, con una delle prime della classe per continuare a crescere e magari… a stupire. Nell’invalevole per la sesta giornata del girone Sud del campionato di serie A2 l’, quinta

Strappa appalusi a scena aperta l'Acquachiara che nell'incontro valevole per la quarta giornata del girone Sud del campionato di serie A2 piega 14 - 10 il Pescara, inanella il terzo risultato utile del suo torneo e ...Inizia con una sconfitta il campionato dell'Acquachiara che nell'incontro valevole per la prima giornata del girone Sud del campionato di ... ROMA VIS NOVA- ACQUACHIARA ATI 2000 14 - 8(... Pallanuoto: Aktis Acquachiara, alla Scandone la sfida con il Circolo Canottieri Napoli Due vittorie e altrettanti pareggi. L’ultimo dei quali maturato ad Anzio contro il Latina. Per capitan Ciro Alvino e compagni stesso punteggio conseguito contro la Vela Nuoto Ancona (10-10) ...Quarto risultato utile consecutivo per l’Aktis Acquachiara che nell’incontro valevole per la quinta giornata del girone Sud del campionato di serie A2 pareggia in trasferta, 10-10 il punteggio finale, ...