Palermo | Francesco Costa presenta ‘California’

(Di venerdì 9 dicembre 2022) (Adnkronos) – Un paradiso di tolleranza, prosperità e paesaggi spettacolari, la terra promessa, la più pura incarnazione del sogno americano. O no? In California qualcosa s’è inceppato, tanto che da anni le persone che la lasciano sono più di quelle che vi arrivano, e dall’ultimo censimento la sua popolazione risulta per la prima volta diminuita. Una delle voci più interessanti del giornalismo italiano,torna a raccontare gli Stati Uniti con un nuovo libro dedicato, appunto, alla California. La fine del sogno (Strade Blu, Mondadori). Vicedirettore del giornale online Il Post e conduttore del podcast giornaliero Morning,analizza le ragioni di una crisi che non è tanto lontana quanto sembra. Lo farà con la giornalista Adnkronos Elvira Terranova domani alle 18 al bookstore Flaccovio ...

