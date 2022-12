Pagelle Brasile-Croazia 5-3 d c r | voti Mondiali calcio 2022 | Orsic entra e cambia la partita | Neymar gol inutile

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 dicembre 2022)5-3 (d.c.r.)Alisson, 6: non si segnalano grandi interventi del portiere del Liverpool, abbastanza inoperoso per quasi tutta la. Incolpevole sul gol del pareggio, dove una deviazione di Marquinhos fa infilare la palla nell’angolino basso. Militao, 6: schierato ancora una volta come terzino destro adattato, il giocatore in forza al Real quando chiamato in causa nella sua area fa vedere le sue qualità, lasciando spesso il compito di attaccare ai suoi compagni. Alza il suo baricentro nella ripresa, andando anche vicino al gol a cinque minuti dalla fine dei tempi regolamentari (dal 105? Alex Sandro s.v.). Thiago Silva, 6.5: il capitano delnon ha particolari patemi e mostra tutta la sua tranquillità e la sua sicurezza in chiusura sugli ...