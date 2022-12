Padre e figlia truffano il fisco per oltre 8 milioni di euro | maxi-evasione con i ‘Compro oro’ tra Ladispoli | Cerveteri e Bracciano

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Gli uomini della Guardia di Finanza hanno scoperto unafiscale nel commercio di oro e gioielli. Ammontano a8,3i ricavi non dichiarati alda cinque società di, individuate dalle Fiamme gialle del Comando Provinciale di Roma, che hanno denunciato due persone –– alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per i reati di dichiarazione infedele, di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e di bancarotta fraudolenta. Le indagini della Guardia di Finanza I finanzieri della Compagnia di, durante alcune attività ispettive nei confronti di imprese operanti nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di ...

