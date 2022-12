Oroscopo del 9 dicembre 2022 | Ariete determinati | Bilancia malinconici

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Secondo l’del 9, i Pesci devono far prevalere l’istinto. I Toro, invece, non devono perdere tempo e devono essere più risolutidaa Vergine. Nella vita è importante prendere in considerazione anche i punti di vista altrui, altrimenti si finisce per andare avanti come i cavalli. In questo momento siete L'articolo proviene da KontroKultura.