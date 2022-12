Optima Super 100 | 100GB | minuti ed SMS illimitati solo 4 | 95€ al mese

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 9 dicembre 2022)100 è la tariffa natalizia diMobile per chi attiva entro il 27 dicembre con o senza portabilità del numero. La tariffa Christmas Edition prevede in promozione sia il canone mensile che il costo di attivazione.funziona sulla rete Vodafone in 4G+100, la tariffa di Natale di100 è la tariffa natalizia diche puoi attivare entro il 27 dicembre al costo promozionale di soli 4,95€ alper un anno con attivazione in offerta a 9,90€ invece di 15,90€. A partire dal secondo anno il costo mensile della tariffa passa a 9,90€ alcon chiamate ed SMS senza limiti e 100 GB per navigare sulla rete Vodafone al massimo in ...