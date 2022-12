Olanda-Argentina le pagelle e il tabellino della partita

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 9 dicembre 2022) . Prova d’esame complicata per Messi e soci che devono superare la freschezza e la sfrontatezza dei giovani di Van Gaal. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Secondo quarto di finale da brividi nella giornata di oggi: dopo Croazia-Brasile è il turno di, altradi Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.