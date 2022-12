Olanda-Argentina in tv | canale | orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Le indicazioni per vedere inin tv, sfida valida per i quarti di finale deidi. Percorso fin qua immacolato per gli Oranje, che dopo aver vinto il proprio girone hanno battuto brillantemente gli Stati Uniti agli ottavi. Ora, il suggestivo match contro l’Albiceleste di Lionel Messi, deciso a provare il grande assalto alla coppa più ambita da qualsiasi giocatore. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:00 di venerdì 9 dicembre, con-Brasile che sarà visibile su Rai Uno, oltre che su Rai 4K e Raiplay. SportFace.

