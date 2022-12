Ok Cdm a dl Elezioni | urne aperte domenica e lunedì fino alle ore 15

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di voto: il testo, spiega la nota di Palazzo Chigi, estende la ...

Il consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di voto: il testo, spiega la nota di Palazzo Chigi, estende la durata delle operazioni di voto. Il Viminale ha proposto, e il cdm ha concordato, che le elezioni regionali si svolgano domenica 12 e lunedì 13 febbraio, due giorni invece di uno. ROMA, 09 DIC - Anche nel Lazio le elezioni regionali si svolgeranno il 12 e il 13 febbraio. Il Viminale ha proposto, e il cdm ha concordato, che le elezioni regionali si svolgano domenica 12 e lunedì 13 febbraio. Il Consiglio dei ministri ha dato via libera all'allungamento della tornata elettorale: in Lazio e Lombardia alle urne il 12 e 13 febbraio.