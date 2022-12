Nove italiani su dieci fanno l' albero di Natale spendendo in media 40 euro 

(Di venerdì 9 dicembre 2022) AGI - L'diresta una tradizione fortemente radicata tra gliche lo accendono in quasifamiglie su(85%), anche se però ci si divide, tra vero o finto, tra piccolo e grande, tra addobbo tradizionale od innovativo. È quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè in occasione dell'Immacolata durante il quale nelle case si inizia ad addobbare l'abete per le feste. "L'naturale verrà scelto quest'anno da quasi 3 milioni di famiglie anche se - sottolinea Coldiretti - la maggioranza del 63% degliricicla l'di plastica recuperato dalla cantina mentre una minoranza lo compra nuovo di plastica. La spesadegliper l'vero è quest'anno ...

