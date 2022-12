“Non sta bene” Giorgia Meloni | la notizia da Palazzo Chigi

(Di venerdì 9 dicembre 2022) È l’influenza ad impedire adi presenziare ad Alicante nel pomeriggio di venerdì 9 dicembre al vertice Eu Med-9. Lo comunicano fonti di: al suo posto la delegazione italiana sarà capitanata da Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri. Il summit ospitato dalla Spagna con Italia, Francia, Portogallo, Grecia, Malta, Cipro, Croazia e Slovenia, si aprirà alle 13.30 con una colazione ufficiale. Alle 15.30 è prevista la foto di Famiglia e a seguire le due sessioni di lavoro (dalle 16 alle 18 e dalle 18.30 alle 20). Alle 20.15 sono previste dichiarazioni alla stampa, si legge sull’Ansa. Al vertice Euromediterraneo (Eu Med-9) nella città spagnola in primo piano, come da agenda, c’è il tema della crisi energetica, anche in vista del Consiglio europeo della settimana prossima. Tuttavia ...

Il Manifesto

La Torre neraper tornare. Mike Flanagan , maestro dell horror noto per serie tv recenti come Hill House e ...del tutto riuscito, mentre l anno dopo Amazon aveva annunciato di essere al lavoro ...... Tonali, Zaniolo, Donnarumma esolo: c'è una generazione di giovani campioni italiani che...*considerati giocatori nati dopo il 1996 GUIDA AI MONDIALI - GIOCA A PREDICTOR Quello cheper ... La «signora» non sta bene, sciopero al New York Times Il campione brasiliano Pelé non è stato trasferito in una unità di cure palliative. Lo ha affermato ieri una delle figlie, smentendo le voci che davano l'ottantaduenne in fin di vita dopo il suo ricov ...