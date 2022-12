Nick Carter | guai infiniti dopo la morte di Aaron | chi è la donna che lo accusa di stupro

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Non finiscono i problemi per, storico membro dei Backstreet Boys che solo un mese fa ha dovuto dire addio al fratello, morto nella sua vasca da bagno, e che oggi deve vedersela con le accuse dimosse da Shannon Ruth. La presunta vittima di, oggi trentanovenne, ha infatti fornito alla stampa un resoconto della sua versione dei fatti ripercorrendo quanto sarebbe sarebbe accaduto nel 2001, periodo di massima popolarità per i Backstreet Boys. Ruth, che soffre di autismo e di paralisi cerebrale, all’epoca aveva soli 17 anni. Shannon Ruth e l’diper: cosa è accaduto Nel corso di una conferenza stampa diffusa via Facebook dalla, Shannon Ruth ha ripercorso i ...

dei Backstreet Boys accusato di stupro: 'Ha violentato una minorenne autistica nel 2001' George Clooney: 'Da giovane ho subìto molestie sessuali, mi davano schiaffi sul sedere' Preside ...La ragazza all'epoca dei fatti denunciati era anche minorenne. L'abuso sarebbe avvenuto nel 2001dei Backstreet Boys è stato accusato di stupro da una ragazza autistica che all'epoca era minorenne. L'azione legale presentata da Shannon 'Shay' Ruth è stata illustrata in queste ore in ...Un'azione legale è stata presentata in Nevada da una donna oggi 39.enne: all'epoca dei fatti aveva 17 anni