Niccolò Fabi | «Il coraggio di accarezzare la malinconia»

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il cantautore presenta il suo nuovo disco, Meno per meno, traduzione matematica del suo credo artistico: «In molti, nei propri momenti di difficoltà, trovano conforto nella musica che ha quello stesso stato d’animo. Riuscendo così ad attraversarlo fino in fondo, per poi liberarsene e tornare a sorridere»