NBA | i risultati della notte 9 dicembre | Murray regala la vittoria a Denver | bene Miami e San Antonio

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Prosegue la regular season dell’NBA 2022-2023. Nellaappena trascorsa si sono disputate tre partite e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti ie i migliori realizzatori di giornata. Con un ottimo quarto periodo (31-23)batte i Los Angeles Clippers per 115-110 e conquista la dodicesimain stagione. Fondamentali i 31 punti e 10 rimbalzi di Bam Adebayo, i 26 punti di Jimmy Butler e i 19 di Tyler Herro. Non bastano invece alla franchigia californiana (priva di Kawhi Leonard) i 29 punti di Paul George e i 20 di Reggie Jackson.San, che sconfigge Houston per 118-109 soprattutto grazie a un terzo quarto da 39-23. Per gli Spurs, che con questo successo interrompono una striscia di undici sconfitte consecutive, ci sono da ...

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti highlightsBoston umilia Phoenix, ... Di seguitoe highlights delle 11 gare della notte NEW YORK KNICKS - ATLANTA HAWKS 113 - 89 - ...2022/2023 -notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre Orlando Magic - Los Angeles Clippers 116 - 111 OT1 Brooklyn Nets - Charlotte Hornets 122 - 116 New York Knicks - Atlanta Hawks ...Il back-to-back in Florida toglie dal campo per i Clippers Kawhi Leonard, ma non Paul George (29 punti, 8 rimbalzi, 7 assist) per questo esame a Miami. Una gara ben cominciata (20-28) ...Leggi su Sky Sport l'articolo NBA: Damian Lillard illude Portland con la tripla, poi Jamal Murray rovina la festa. VIDEO ...