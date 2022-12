Natale 2022 | le tradizioni si rinnovano 

Leggi su filodirettomonreale

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Come ogni anno l’arrivo del mese di dicembre segna la trasformazione delle città che in occasione deldiventano luoghi incantati ricchi di luci, addobbi e mercatini. Mentre si passeggia per le vie dei centri storici in cerca di idee regalo non è raro imbattersi in Babbo, che insieme ai suoi elfi si ferma per concedere allegre foto ricordo ai bambini. Nel periodo che precede ilin Sicilia si rinnovano antiche e nuovecome quella di riunirsi nelle case per giocare alla tombola insieme a parenti ed amici o quella di visitare i villaggi di Babboallestiti in diverse località dell’isola. Un’altra consuetudine legata alle feste natalizie è quella di acquistare il biglietto della lotteria, dal momento che l’estrazione avviene il 6 gennaio. L’anno scorso vinto un milione ...