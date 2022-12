Napoli | Spalletti ha “domato” il più rompiscatole dello spogliatoio

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 9 dicembre 2022) L’arrivo adi Lucianoè stato determinante per molti calciatori azzurri, in particolare per Mario Rui. Ilin questa stagione ha già vinto due scommesse, ovvero quelle di Kim e di Kvaratskhelia. Entrambi venivano da due campionati considerati minori ma alla fine stanno sostituendo alla grande due calciatori importanti come Insigne e Koulibaly. La vera rivelazione però è stata Mario Rui, il maestro come lo ha definitosi è caricato ilsulle spalle offrendo prestazioni di altissimo livello. Il portoghese, non ha sofferto la rivalità con Olivera, anzi ne ha tratto beneficio, mettendosi a disposizione del mister e dei compagni, e pensare che Carlo Ancelotti disse: “il piùdel gruppo”: “Quando si lavora in un gruppo c’è disciplina, qui a ...