Napoli | idea Laurienté | azzurri molto colpiti dalle sue capacità

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ilcontinua a guardarsi intorno in cerca di talenti da poter ingaggiare per rinfrescare la rosa e puntare al primo posto a fine campionato. Quest’anno Aurelio De Laurentiis sta pensando in grande e non ha intenzione di retrocedere nemmeno di un punto. Gli obiettivi sono tanti, ad esempio Frattesi del Sassuolo; un altro colpo L'articolo