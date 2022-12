MOVIOLA – Olanda-Argentina | Dumfries ingenuo su Acuna | Messi fa gol VIDEO

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Momento probabilmente decisivo quello che si vive al settantatreesimo minuto di, match valevole per i quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Gli argentini attaccano sulla fascia sinistra conche rientra sul destro e viene tamponato ingenuamente da Denzel: per lo spagnolo Lahoz non c’è nessun dubbio ed indica il dischetto, è rigore. Dagli undici metri Lionelè implacabile e spiazza Noppert, è 0-2. In alto il. SportFace.

