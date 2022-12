Mourinho | il piano per dare una scossa alla Roma

fcinter1908

Dopo i dodici giorni di vacanza adessovuole dai suoi massimo impegno e concentrazione per ... Il tecnico ha studiato con il suo staff unper cercare di dare una svolta alla stagione , ...Lo spiega The Indipendent, che afferma che il Ct Southgate sta preparando unspeciale per ... Quandoera al Real Madrid, Holland, vice di Southgate, diede dei consigli al tecnico lusitano ... Smalling come Mkhitaryan Roma in pressing per il rinnovo, pronta nuova offerta Il difensore inglese si trova davanti a un bivio: il suo contratto scade a giugno, e i club interessati non mancano ...Lo Special One prepara la ripresa della stagione con allenamenti atletici e psicologici, ma anche diverse strategie tattiche ...