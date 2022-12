Moschella nello staff di Juric

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il Torino Football Club è lieto di comunicare che a partire dalla data odierna il signor Ivanentra a far parte dellodell’allenatore Ivancon il ruolo di collaboratore tecnico. Un’esperienza già condivisa insieme nella stagione 2015-2016 con il Crotone che a fine stagione fu poi promosso in serie A. Tutto il Torino Football Club accoglie Ivancon un cordiale benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro! Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Torino FC

TORINO - Il comunicato del club granata annuncia un nuovo ingresso nello staff tecnico: " Il Torino Football Club è lieto di comunicare che a partire dalla data odierna il signor Ivan entra a far parte dello staff dell'allenatore Ivan Juric con il ruolo di ...