(Di venerdì 9 dicembre 2022) Unè scoppiato nel grandeMega Khimki, a nord-ovest di. Almeno una persona ha perso la vita. L’agenzia Tass riferisce che l’intera struttura è avvolta dalle fiamme, propagatesi su una superficie di 7.000 metri quadrati. L’opera dei vigili del fuoco è ostacolata dal fatto che parte dell’edificio è crollata. Sulle cause del rogo, divampato alle 6 ora locale (le 4 in Italia) circolano notizie e voci contrastanti. Secondo quanto riferito da una fonte del servizio d’emergenza alla Tass a provocarlo sarebbe stato un cortocircuito in un grande magazzino Obi e un’esplosione ha fatto sì che le fiamme si propagassero. Altre agenzie di stampa russe parlano invece di “sospetto dolo”. “Purtroppo c’è un morto. Si sta lavorando per spegnere l’”, ha detto Serghei ...

Open

AGI - Un enorme incendio è esploso in un sobborgo die ha divorato 7.000 metri quadrati di un centro commerciale. Il ministero russo per le emergenza ha riferito su Telegram che il rogo è scoppiato nel centro commerciale Mega Khimki nel quartiere ..."Nella regione di, i vigili del fuoco stanno spegnendo un incendio delle dimensioni di 7.000 metri quadrati ", ha confermato il ministero russo delle situazioni di emergenza su Telegram . L'... Mosca, gigantesco incendio nel centro commerciale. Catena di esplosioni. Le prime immagini - Il video Un incendio è scoppiato nel grande centro commerciale Mega Khimki, a nord-ovest di Mosca. Almeno una persona ha perso la vita ...Lo sguardo dello spettatore, in alcuni istanti di questo bellissimo Non Tre sorelle, è invitato a soffermarsi su alcuni dettagli, quasi ad allontanarsi dal fuoco dell’accadimento scenico per concentra ...