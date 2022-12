Morti misteriose | lingotti d’oro | guerre di potere | ecco tutti i segreti della famiglia Agnelli-Elkann

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Del fascino di Gianniraffinata delicatezza di suo padre Umberto, Andreaha davvero poco. Il monociglio, una lieve esoftalmia, una strana ineleganza anche quando veste sartoriale. Nel suo ultimo libro “Coltelli”, una bibbia di 728 pagine sullapiù famosa d’Italia (editore Vallecchi), Gigi Moncalvo riporta l’efferato giudizio di Michele Masneri: «L’sbagliato». Sbagliato di sicuro è stato il momento storico in cui il quartoha presieduto la squadra più titolata del Paese. Perché, sempre per dirla con Moncalvo, «sul suo cammino ha trovato John». Andò meglio agli altri treche guidarono i bianconeri: Edoardo, padre di ...

Cryptonomist

La Lukoil formalmente non è russa, avendo sede in Svizzera, ma di fatto la proprietà è di Mosca : negli ultimi mesi sonoin circostanzedue alti manager della società polemici con la ......Tiantian Kullander e Nikolai Mushegian John McAfee e le voci sulla sua simulazione di morte... è il terzo boss della criptovaluta a essere stato ritrovato morto per circostanze, dopo ... Morti tre boss delle crypto nelle ultime settimane