Moratti | ' Destra o sinistra sono parole Sono abile a risolvere problemi'

La sicurezza è un problema dio di sinistra E le politiche sociali Occuparsi di un anziano ... Elenchi tre aggettivi per descrivere Letiziagovernatrice. 'Pragmatica, attenta al ...di Antonietta Vitali "Non sono polemico" e "se lapuò andare a sinistra io posso andare in Paradiso" sono state solo alcune delle frasi con ... ha dichiarato "la sinistra era sinistra, la..."Alla presidenza della Regione Lombardia voterò per Pierfrancesco Majorino". Ad annunciarlo è Carlo Cottarelli, economista e senatore del Pd. Lo stesso Cottarelli che per mesi sembravba destinato ad e ...«La “mia” Lombardia sarà laboriosa, trainante, concreta. La Regione non può “accontentarsi” di essere la locomotiva d’Italia, ma deve essere tra ...