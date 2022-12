Montefusco | “Raspadori non sarà mai titolare | il Napoli con l’Antalyaspor era una banda…”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Enzoex giocatore delè intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare degli azzurri impegnati in Turchia.commenta la prima amichevole dele dice: “è una squadra mediocre, gioca in Serie A, ma in Turchia e occupa l’undicesima posizione. Si è capito anche il perché. Ilnel secondo tempo sembrava una banda. Ha provato a giocare con tre difensori che di solito non giocano ed ha avuto grandissime difficoltà, il risultato ha lasciato a desiderare. Spalletti si è detto soddisfatto a metà? è ovvio che dica cosa del genere lo fa per tirare su di morale la squadra. Ilnel corso di queste settimane ritroverà il suo ritmo e con i titolari cambierà volto“.ha poi aggiunto: “La ...

