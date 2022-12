Mondiali | Deschamps esalta Mbappé ' saprà essere decisivo'

Didierpunta ancora su Mbappé per superare l'Inghilterra nella sfida valida per i quarti di finale deidi calcio, in programma sabato 10 dicembre alle 20 nello stadio Al - Bayt di ...Il CT della Francia, Didier, alla vigilia dei quarti di finale deidi Qatar 2022 contro l'Inghilterra è intervenuto in conferenza stampa per parlare della gara, dei singoli calciatori e non solo. Sul momento ...La Francia di Deschamps chiuderà la serie di quarti di finale ai Mondiali 2022 contro l' Inghilterra di Southgate. Una sfida inedita per la fase a eliminazione diretta di un grande torneo internaziona ...A qusto punto, il ct francese Deschamps non si farà cogliere di sorpresa grazie alle troppe voci trapelate dal ritiro inglese ...