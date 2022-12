Mondiali 2022 | Marocco prepara un’altra invasione di tifosi in Qatar

Leggi su funweek

(Di venerdì 9 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sarà lo stadio Al Thumama di Doha, 44mila posti, il teatro dell’attesissima sfida dei quarti di finale deitra il Portogallo e la sorpresa. Gli organizzatori si aspetta il tutto esaurito con una netta predominanza dinordafricani. Per spingere ad una storica qualificazioni i ‘Leoni dell’Atlante’ il ministero dell’Istruzione Nazionale, dell’Infanzia e dello Sport e la Federcalcio marocchina hanno rinnovato l’accordo con la Royal Air Maroc per sette voli speciali in partenza da Casablanca, e ritorno, alla volta del. Come i voli charter delle partite precedenti, i biglietti saranno a tariffa fissa: 5.000 dirham, 450 euro, per andata e ritorno in classe economica. Lanciata ieri, l’offerta di biglietti è andata subito esaurita. Una iniziativa analoga era stata promossa dal ...