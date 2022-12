Mondiali 2022 | clamoroso | Brasile eliminato dalla Croazia ai rigori 5-3 Piange Neymar che aveva illuso col suo gol Pagelle

(Di venerdì 9 dicembre 2022), piangonoi i tifosi brasiliani in Qatar. Piangono i brasiliani in patria, a Copacabana e nelle favelas. Ilesce dal Mondiale,ai(5-3). Non è bastato il gol dinel primo tempo supplementare: un gol bellissimo, un misto di classe e di forza, dopo lo zero a zero registrato alla fine dei tempi regolamentari L'articolo proviene da Firenze Post.

Aidel 2006, quelli vinti in Germania dall'Italia, sono fatali sempre i quarti di finale, contro la Francia. Per arrivare a una vittoria del Brasile, è necessario tornare al 2002, Giappone e ...... il paese che sta ospitando idi calcio tra le polemiche per il mancato rispetto dei diritti umani nella fase di realizzazione degli stadi.