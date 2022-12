“Mio figlio ha avuto la bocca-mani-piedi | quando potrà tornare all’asilo?”

Corriere del Mezzogiorno

Mi manca tutto: illavoro di manutentore in un villaggio turistico, suonare, uscire con gli ... A lanciare un appello per ilanche il padre di Massimiliano, Bruno, apparso in un video accanto ...... "per di più sono molto orgoglioso che di questo staff fan parte due anzaschini, gli ski man Riccardo Ronchi di Ceppo Morelli e Mattia,". Che dire... un benvenuto alla Nazionale ... Napoli, neonato salvato. Il padre: «Quei carabinieri sono angeli custodi per mio figlio» Nella docuserie Netflix Harry&Meghan il principe ha ammesso di ritenersi responsabile della frattura tra sua moglie e suo suocero Thomas Markle. Che non hanno rapporti ormai dal 2018, anno in cui andò ...Ha cambiato scuola e oggi vedrà uno psicologo. È l'epilogo della storia di una ragazzina. Siamo in una scuola media di Giulianova. La docente di attività ...