Militao | l' accusa della ex è gravissima | ' Quando ero incinta'

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Le vicende private di Eder, difensore del Real Madrid al Mondiale in Qatar con il Brasile, continuano a riempire le pagine di gossip e a far discutere. La sua ex fidanzata, nonché madre di ...

La Gazzetta dello Sport

Con chi Tiffany Alvares , con cuiaveva una storia nel 2019 prima di incontrare Karoline. Insomma, ci sarebbe stato un ritorno di fiamma mentre il calciatore aspettava di diventare papà e ...Il Madrid cede dopo averla addirittura ribaltata con un uno - due di Modric e. Il Rayo, ...squadra di Ancelotti viene assalita a un ritmo frenetico con rapidissime trame palla a terra e... Tite: "Su Neymar un rodeo di falli. Le star vanno tutelate, c’è chi gioca per fare male" Il difensore brasiliano torna ad essere coinvolto in un vortice di polemiche che riguardano la sua vita privata ...Il c.t. alla vigilia della sfida con la Svizzera: "Ho sbagliato anch'io, avrei dovuto toglierlo prima. C'è chi gioca per far male". Al suo posto giocherà Rodrygo. Dani Alves o Militao in ballottaggio ...