(Di venerdì 9 dicembre 2022) L'ex tecnico dell'Arsenal Arseneha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ad Olivier, attaccante del

Pianeta Milan

Ci penserà il Consiglio Fifa l'anno prossimo" Db Milano 08/03/2018 - Europa League /- Arsenal / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: ArseneIl direttore del settore sviluppo del ...Arseneha speso parole al miele per Olivier Giroud , attaccante dele della Francia nonché grande protagonista ai Mondiali di Qatar 2022. ' Davanti ad una carriera come la sua bisogna solamente ... Milan, Wenger elogia Giroud: “È fantastico quello che fa” Lo storico tecnico dell’Arsenal Arsene Wenger ha rilasciato un’intervista ai microfoni del quotidiano francese L’Equipe. L'ex allenatore ha parlato alla ...Penso che oggi gli attaccanti centrali durino più a lungo, ma d’altra parte quelli laterali ‘muoiono’ più velocemente“ Se ha smentito la mia teoria secondo cui un attaccante è in fase di declino super ...