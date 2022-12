Milan | senti El Haddaoui | 'Ziyech lasci il Chelsea' VIDEO

Vicino al, nel dopo Donnarumma, e al Lille in una sola estate, alla fine è rimasto a Zagabria,... allo stesso tempo, sela pressione è finita. E allora Dominik Livakovic parane un'altra, ...Quale sarà il futuro diSkriniar Filtra sempre ottimismo sul rinnovo del difensore, in scadenza di contratto nel giugno del 2023. Chiaro che se non dovesse arrivare la firma il club nerazzurro potrebbe pensare a una ...La carriera di un ex Milan abbastanza chiacchierato non è decollata dopo l'addio all'Italia: ora un nuovo trasferimento risulta un problema.Il Milan monitoria Marco Sportiello come vice Maignan. In tal senso arrivano conferme proprio da Schira, noto esperto di calciomercato.