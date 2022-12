Milan | possibilità CR7 per il dopo Leao

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ilstarebbe pensando a Cristiano Ronaldo in caso di mancato accordo per il rinnovo con il connazionale RafelSecondo quanto riportato da El Nacional, ilpotrebbe prendere in considerazione ladi ingaggiare Cristiano Ronaldo a parametro zero. Il club rossonero non è infatti ancora sicuro di riuscire a trovare un accordo con Rafaelper il rinnovo di contratto. L’operazione sarebbe orchestrata dal potentissimo Jorge Mendes, agente di entrambi i calciatori portoghesi. Ildovrebbe inoltre accontentare le richieste economiche di CR7. L'articolo proviene da Calcio News 24.